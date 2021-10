Deuxième de Ligue 1 après 11 journées de championnat, le RC Lens (6 victoires, 3 nuls et 2 défaites) surprend l’Hexagone avec des performances éblouissantes. Dauphins du PSG, les hommes de Franck Haise ne s’interdisent rien et font preuve. Invité à évoquer son début de saison, Jean-Louis Leca ne cache pas ses ambitions.

« Il y a des équipes qui sont programmées pour être là, sur le podium. Si ces équipes ne performent pas et que nous, on arrive à être là, s’il faut manger une bonne part de gâteau, on ne s’en privera pas. On ne se prend pas la tête sur l’Europe, finir à telle place ou faire des calculs avant chaque match. Ce sont des discours qu’on n’a jamais tenus entre nous, » a affirmé Jean-Louis Leca, très ambitieux, sur les ondes de RMC ce mardi.