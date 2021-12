En quête de temps de jeu, Anthony Martial n’est pour le moment pas autorisé à quitter le club mancunien.

De passage en conférence de presse cette semaine, alors que Manchester United ira à Newcastle ce soir (21h), Ralf Rangnick a fait le point sur le cas Anthony Martial. Barré par la concurrence, le Français a effectivement demandé un bon de sortie cet hiver. Mais la situation s’annonce particulièrement délicate pour l’ancien Monégasque.

« On a longuement parlé. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis 7 ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le comprendre, mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période avec le Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir. De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera. »