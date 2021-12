Pour faire de la place à Kylian Mbappé la saison prochaine, le Real Madrid aurait prévu de se débarrasser de 6 joueurs au mois de janvier.

L’heure est encore aux départs à Madrid. Avec Eduardo Camavinga comme seule recrue l’été dernier, le Real Madrid a gardé la majeure partie de son argent. Ce sera également le cas cet hiver, d’après les informations de Marca. Le média espagnol indique en effet que les Mrengues seront très actifs le mois prochain… mais dans le sens des départs. Pour dégraisser son effectif et préparer le terrain à des superstars comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous les deux convoités en fin de saison, Carlo Ancelotti a prévu 6 départs.

Du moins, 6 joueurs seront placés sur la liste des transferts : Eden Hazard et Gareth Bale, qui ont coûté plus de 200 millions d’euros au Real, en feront évidemment partie. À leurs côtés on retrouve les deux buteurs Luka Jovic et Mariano Diaz, ainsi qu’Isco et le vétéran brésilien Marcelo. Reste à savoir maintenant si tous trouveront un nouveau point de chute en janvier. Affaire à suivre…