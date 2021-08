Nouvelle recrue de Manchester United, Raphaël Varane n’a toujours pas été officialisé par son nouveau club.

Si l’accord entre Manchester United et le Real Madrid a déjà été annoncé publiquement, il manque encore un élément dans ce dossier. Selon The Telegraph, la direction mancunienne attend que l’international français ne puisse recevoir son visa pour l’Angleterre. Ensuite, il passera une semaine d’isolement comme l’ordonnent les nouvelles réglementations sanitaires du gouvernement britannique. Une situation qui retarde donc les échéances et la présentation du l’ancien du Real Madrid. Sauf grosse surprise, Varane ne sera pas apte pour le premier match de la saison avec sa nouvelle équipe.