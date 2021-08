Leader de la perche mondiale, Armand Duplantis surnommé Mondo s’est facilement imposé au concours du saut à la perche ce mardi après-midi en finale du concours olympique. Déception pour le Français Renaud Lavillenie.

Recordman du monde, le perchiste suédois a remporté l’or olympique et succède au Brésilien Thiago Braz qui était devenu champion olympique à domicile du côté de Rio en 2016. Duplantis décroche le plus beau des métaux avec un saut à 6,02 mètres et terminent devant l’Américain Christopher Nilsen avec ses 5,97 m. C’est Braz qui prend la troisième place et apporte le bronze à son pays avec 5,87 m. Mondo Duplantis s’est même fait plaisir en s’attaquant au record du monde avec trois sauts à 6,19 m et même s’il n’est passé loin surtout sur son premier essai, il a finalement échoué. Pépite de l’athlétisme, il devient champion olympique à seulement 21 ans. Notre Français Renaud Lavillenie n’a pas pu franchir 5,70 m, lui qui a souffert d’une blessure à la cheville droite durant l’échauffement.

⚡ La barre a tremblé mais n'est pas tombée ! Armand Duplantis était tout proche du record du monde à 6,19 m… #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/NAjFV8LMCr — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021