Frustré par le début de saison des Red Devils, Cristiano Ronaldo admet qu’il n’est pas très heureux des performances de son équipe.

Pour la nouvelle année, Cristiano Ronaldo a fait le bilan sur son compte Instagram. Encore buteur dans tous les sens en 2021, sous les couleurs du Portugal, de la Juventus Turin et de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or a terminé son message par un avertissement, autant pour lui que pour ses coéquipiers.

« 2021 touche à sa fin et ce fut tout sauf une année facile, malgré mes 47 buts marqués dans toutes les compétitions. Deux clubs différents et cinq entraîneurs différents. Une finale de championnat d’Europe jouée avec mon équipe nationale et l’attente d’une qualification pour la Coupe du monde 2022. À la Juventus, fier d’avoir remporté la Coppa Italia et la Supercoupe d’Italie, et d’être devenu le meilleur buteur de la Serie A. Avec le Portugal, devenir meilleur buteur de l’Euro a également été une grande réussite cette année. Bien sûr, mon retour à Old Trafford restera l’un des moments les plus emblématiques de ma carrière. Mais je ne suis pas heureux de ce que nous faisons à United. Aucun de nous n’est heureux, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, jouer mieux et offrir beaucoup plus que ce que nous offrons en ce moment. »