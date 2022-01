L’Olympique de Marseille se déplace demain soir à 21h sur la pelouse de Limoges pour affronter l’US Chauvigny en 16e de finale de la Coupe de France. Découvrez la compo probable de Jorge Sampaoli.

Pour ce premier match de l’année 2022, les Olympiens ne seront pas au complet. Bamba Dieng et Pape Gueye auraient déjà rejoint la sélection sénégalaise pour préparer la CAN. De plus, deux joueurs sont positifs au Covid-19 et ne feront pas le déplacement en Haute Vienne. Selon les informations de La Provence, il s’agirait de Pol Lirola et de Konrad De La Fuente. Enfin Valentin Rongier, est très incertain en raison d’une blessure au pied contracté pendant ses vacances. Avec ces cinq absents quasiment certains, Jorge Sampaoli va devoir procéder à quelques modifications de son onze pour ce 16e de finale de la Coupe de France.

La compo probable de l’OM : Lopez – Alvaro, Balerdi, Peres – Kamara, Guendouzi, Gerson – Ünder, Payet, Henrique – Milik