Dans une interview accordée aux médias de Manchester United, Cristiano Ronaldo évoque son bonheur de porter le maillot des Reds Devils et se réjouit déjà de la nomination d’Erik Ten Hag à la tête de l’équipe.

Manchester United a totalement manqué sa saison. Avec sa non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo semblait s’inscrire loin de Manchester. Mai le Portugais a accordé une interview aux médias du club où il exprime son bonheur d’évoluer à Manchester United. L’attaquant valide également l’arrivée d’Erik Ten Hag à la tête de l’équipe.

« J’étais heureux, bien sûr, de faire mon retour dans un club qui a vraiment propulsé ma carrière. C’était incroyable de voir le bonheur des supporters. J’étais et je suis toujours très heureux d’être ici. Ce que je dois dire aux fans, c’est qu’ils sont incroyables. Même lorsqu’on perd des matchs, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours avec nous. Ils sont dans mon cœur et il faut tous les respecter. Je sais qu’il a fait un travail fantastique avec l’Ajax et que c’est un entraîneur expérimenté. Nous devons lui donner du temps pour qu’il change les choses comme il le souhaite. Nous sommes heureux et excités, pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et j’espère que nous allons gagner des trophées la saison prochaine. Moi j’ai toujours cette motivation pour continuer à travailler dur » , dit-il.

Actuellement la sélection Portugaise où il est entré en seconde période lors du nul face à l’Espagne jeudi (1-1) à Séville, Cristiano a joué 39 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester United pour 24 buts.