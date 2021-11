Installé sur le banc en attendant de trouver un nouveau coach, Michael Carrick pourrait bien rester plus longtemps que prévu.

Tout juste promu au rang d’entraîneur de Manchester United par intérim, Michael Carrick était de passage en conférence de presse ce lundi. Face aux médias, l’ancienne légende du club assure qu’il est uniquement focalisé sur le match de Ligue des champions demain soir face à Villarreal (18h45). L’Anglais a toutefois laissé entendre qu’il était déjà prêt pour prolonger son intérim jusqu’à la fin de la saison. Affaire à suivre…

« Regarder le passé ne sert à rien. Je prépare l’équipe pour demain et je vais donner le meilleur de moi-même. Je connais très bien les garçons et le club. Ce club est ma vie depuis longtemps maintenant, donc c’est le sacrifice et le dévouement que vous devez donner. Je suis prêt à le faire, quel que soit le temps que cela prendra, que ce soit un match, deux matchs ou un peu plus. Pour l’instant, je n’y pense pas trop. Ce n’est pas dans mon esprit. »