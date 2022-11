Cristiano Ronaldo est plus que jamais dans la tourmente avec Manchester United. L’international portugais traverse une période très délicate en club et son entente est de plus en plus compliquée avec son entraîneur Erik Ten Hag.

D’après les informations du ‘Telegraph’, l’international portugais qui va disputer la Coupe du monde dans les prochains jours pourrait bien faire ses valises et ne plus revenir en Angleterre. En effet, le divorce est consumé entre le capitaine de la sélection lusitanienne et son entraîneur Erik Ten Hag. Ce dernier devrait même avoir un entretien avec ses dirigeants afin de statuer sur le cas de CR7 et une décision sera ensuite prise par l’état-major de Man U.

Suite à une première polémique le mois dernier, l’international portugais s’en était tiré avec une brève mise à l’écart et une amende. Cette fois, l’image du club se retrouve beaucoup plus écornée et il n’est pas impensable d’imaginer qu’une nouvelle sanction plus sévère sera prononcée. La fin de son aventure avec les Reds Devils ? Affaire à suivre…