Si le Top 5 de Premier League est le même que la semaine passée, il y a tout de même eu certains changements dans les écarts qui séparent les différentes équipes.

D’abord, c’est Arsenal qui conforte sa place de leader en ayant désormais 5 points d’avance sur Mancheter City. Avec 37 points récoltés sur 42, les Gunners semblent de retour dans leurs plus grandes œuvres. Derrière Newcastle se rapproche de plus en plus de Manchester City, notamment après la défaite des Skyblues à l’Emirate Stadium contre Brentford (1-2). Enfin, Tottenham et Manchester United ont assurés et siègent respectivement à la 4e et 5e place.

Top 5 de Premier League à la 14e journée :

1 – Arsenal (@Arsenal) : 37 points

2 – Manchester City (@ManCity) : 32 points

3 – Newcastle United (@NUFC) : 30 points

4 – Tottenham (@SpursOfficial) : 29 points

5 – Manchester United (@ManUtd) : 26 points

