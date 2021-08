Manchester City et la Juventus Turin pourraient se mettre d’accord pour un échange XXL entre Cristiano Ronaldo et Raheem Sterling dans les dernières heures du mercato.

Alors que Cristiano Ronaldo aurait déjà, selon les informations du média espagnol AS, conclu un accord avec Manchester City pour un contrat de deux ans et un salaire annuel de 15 millions d’euros, le champion d’Angleterre doit toujours trouver un terrain d’entente avec la Juventus Turin. Toujours selon AS, le club italien réclamait initialement entre 25 et 30 millions d’euros. Une somme que le Cheikh Mansour, propriétaire de Manchester City, ne souhaite pas débourser.

Reste alors la possibilité d’un échange entre les deux clubs, mais là encore le bât blesse. La Juve souhaiterait inclure Gabriel Jesus dans la transaction mais Pep Guardiola refuse de voir le Brésilien – étincelant le week-end dernier face à Norwich (5-0) – quitter le club. De son côté l’agent de CR7 a glissé les noms de Bernardo Silva ou Aymeric Laporte pour débloquer la situation. Deux joueurs qui ne seraient pas vraiment au goût de Massimiliano Allegri. Une dernière option serait à l’étude et elle pourrait bien satisfaire tous les partis à en croire la presse espagnole. Il s’agirait d’un échange entre Cristiano Ronaldo et la star des Three Lions, Raheem Sterling. Déjà annoncé sur le départ l’an dernier, l’Anglais ne sera pas retenu par son coach et la Juve ne dirait pas ‘non’ à un renfort de ce calibre. Affaire à suivre…