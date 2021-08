Questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé, le président du PSG s’est montré bref et autoritaire.

Interrogé par Marca plus tôt dans la journée, Nasser al-Khelaïfi avait promis de revenir plus tard sur l’affaire Kylian Mbappé. Chose promise chose due, ce soir en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions en direct d’Istanbul, le président du PSG s’est arrêté au micro de beIN Sports.

Alors que le Real Madrid vient de transmettre une nouvelle offre de 180 millions d’euros, Nasser al-Khelaïfi ne semble toujours pas satisfait. « J’ai été très clair, on a été très clair. La position du club est claire. On ne va pas la répéter et on ne va pas la changer », a insisté le patron du club, faisant écho aux déclarations de Leonardo cette semaine. Le directeur sportif du PSG avait insisté sur le fait qu’un accord avec le Real Madrid ne serait trouvé que sous les conditions du club français. Autant dire que les Merengues vont devoir aligner quelques millions d’euros supplémentaires.