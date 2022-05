Si Arsenal ne se qualifie pas en Ligue des champions, Bukayo Saka pourrait bien sauter dans les bras de Pep Guardiola à Manchester City.

Battu par Newcastle (0-2) lundi soir, Arsenal a peut-être dit adieux à leurs chances de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Seule une victoire dimanche (17h) face à Everton et une défaite de Tottenham à Norwich permettrait à Mikel Arteta de retrouver les sommets européens. Mais en cas d’échec, les Gunners pourraient perdre encore plus gros. D’après les informations de The Athletic, le jeune Bukayo Saka pourrait se faire la malle et découvrir la Ligue des champions avec un nouveau maillot sur les épaules.

Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, l’international anglais de 20 ans aurait notamment les faveurs de Manchester City et Liverpool. Les Sky Blues auraient même approché l’entourage du joueur pour préparer un éventuel départ de Riyad Mahrez au prochain mercato. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023 (avec une option de prolongation d’un an), Bukayo Saka est aujourd’hui évalué à 65 millions d’euros. Reste à savoir si Pep Guardiola sortira le chéquier cet été pour faire du petit prodige londonien le nouveau passeur attitré d’Erling Haaland. Affaire à suivre…