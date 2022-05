Souvent critiqué depuis son arrivée à Paris, Neymar aurait pourtant de grandes ambitions sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien rêverait de soulever la Ligue des Champions pour offrir un succès historique au PSG.

Recruté pour 222 millions en août 2017, Neymar était censé faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Un objectif plus ou moins rempli malgré l’absence de trophées européennes. Cinq ans après avoir posé les pieds dans la capitale, le Brésilien n’est pas parvenu à atteindre le rêve de ses dirigeants. Pointé du doigt pour ses performances contrastées, ses blessures répétées et son hygiène de vie peu appropriée, le Parisien ne serait pas si différent de ses supporters avec un seul rêve en tête : remporter la Ligue des Champions.

« Concernant le Neymar d’aujourd’hui, j’ai beaucoup d’affection pour lui, on se parle encore. Je crois que la combinaison de ses blessures et des résultats du PSG agissent évidemment sur la perception qu’on a du joueur. Après l’amour, la haine, les critiques, c’est normal pour ce genre de grand joueur. Je crois que ce que les gens ne réalisent pas, c’est la force de son désir de remporter la Ligue des Champions avec Paris et la Coupe du monde avec le Brésil. C’est vraiment son rêve »« , a révélé Maxwell lors d’un entretien accordé à So Foot.