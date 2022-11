Si la priorité de Liverpool se nomme Jude Bellingham, l’Anglais s’échappe peu à peu en se rapprochant de Manchester City et du Real Madrid. Jürgen Klopp abandonne et lance les Reds sur son plan B, James Maddison.

Après plus de deux saisons passées sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis son arrivée en provenance de Birmingham en juillet 2020, Jude Bellingham devrait vivre son ultime saison en Allemagne. Un départ semble inéluctable pour l’international anglais qui cherche dorénavant un club de toute autre envergure. A 19 ans, le milieu de terrain est ambitieux et discute d’ores et déjà avec plusieurs écuries dont le Real Madrid et Manchester City, favoris dans ce dossier. Une concurrence accrue qui fragiliserait les ambitions de Liverpool et les souhaits de Jürgen Klopp, qui en faisaient pourtant leur priorité.

Mis en difficulté dans cet éventuel transfert, Liverpool aurait, d’après les révélations du Daily Express, ciblé un plan B d’envergure. En cas d’échec avéré dans ce dossier que les Reds ne suivent plus que d’un seul œil, James Maddison serait le nouvel objectif fixé par Jürgen Klopp. En fin de contrat en juin 2024, l’été prochain pourrait être décisif dans son avenir alors que Leicester pourrait ne pas résister à de belles offres.