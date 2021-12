De plus en plus surchargé entre club et sélection, le calendrier ne cesse de voir apparaître de nouvelles dates en son sein qui fragilise la constitution des footballeurs. Avec le Covid-19 et les nombreux reports qui s’en sont suivis, la Premier League risque d’avoir une deuxième partie de saison éreintante. Elément que conteste Pep Guardiola.

« Les joueurs et les managers tous ensemble ont besoin de faire une grève ou faire quelque chose parce que les mots seuls ne suffiront pas. Cela ne va pas être résolu parce que pour l’UEFA, la FIFA, la Premier League, les diffuseurs, les affaires sont plus importantes que le bien-être des joueurs. Ici, chacun décide pour lui-même. Nous parlons de bien-être des joueurs, peut-être que les associations de joueurs devraient dire : « OK, nous ne jouons plus tant que nous n’avons pas résolu cette situation » […] Nous parlons du bien-être des joueurs, mais c’est le seul pays qui n’accepte pas cinq remplacements. Nous n’en avons que trois. Pourquoi ? C’est beaucoup mieux pour tout le monde avec le nombre de jeux auxquels nous jouons tous. Mais la Premier League ou les clubs ont décidé de ne pas le faire« , a fustigé Pep Guardiola devant la presse.