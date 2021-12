Le coach des Kings de Sacramento, Alvin Gentry n’a pas été tendre du tout avec ses joueurs après la défaite 127 à 102 face aux Grizzlies de Memphis.

« Je n’ai jamais été aussi dégouté de ma carrière, et ça fait 34 ans que je suis en NBA… Je peux l’affirmer sincèrement. La performance de ce soir était totalement ridicule. Nous n’avons pas joué dur, nous n’avons pas essayé de gagner. Nous avons laissé 19 rebonds offensifs aux Grizzlies pour un total de 37 points ou un chiffre astronomique du genre… Nous n’avons pas défendu sur le porteur du ballon, nous n’avons pas défendu sur l’intérieur qui posait les écrans. Nous n’avons pas suivi le plan de jeu et tous les détails étudiés avant la rencontre. Nous n’avons pas du tout l’esprit de compétition et la rage de vaincre. Je pense que toutes les personnes qui ont vu le match l’ont compris. C’était tout simplement ridicule. » A déclaré Gentry après la défaite de son équipe la nuit dernière.