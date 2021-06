« Dans ma tête et dans mon esprit, le travail n’est pas encore terminé. C’est pourquoi j’ai décidé de rester ici une année de plus et d’essayer d’aider l’équipe et le club à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. De mon point de vue, nous pouvons le faire, il y a encore des aspects à améliorer pour atteindre ces objectifs. Et évidemment, pour moi et pour ma famille, c’est un plaisir de rester à Manchester pour une année de plus. Si je peux continuer à faire la même chose, les diriger sur et en dehors du terrain, les aider à s’améliorer et à être plus performants pendant les matchs, je serais la personne la plus heureuse. » A-t-il déclaré sur le site officiel du club mancunien.