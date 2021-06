Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et toujours aussi fada du club olympien, Eric Di Meco vit pour l’OM.

Aujourd’hui consultant pour « RMC Sport », celui qui a soulevé la Ligue des champions en 1993 avec le club phocéen est totalement amoureux de son club et il fait même une révélation pour le moins inattendue. « Avoir ses cendres au Vélodrome, je me demande si ce n’est pas la meilleure fin quand on a eu ma vie. Quand je commente des matchs et que je suis au Stade Vélodrome, ça me fait toujours un pincement au cœur parce que c’est ma maison. » A-t-il confié.