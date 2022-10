Avec 22 buts toutes compétitions confondues à 22 ans en 16 matchs, le buteur Norvégien est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs d’Europe à l’heure actuelle. Cependant, il est sorti à la mi-temps lors du match serré contre Dortmund ce mardi soir (0-0), Guardiola justifie donc son choix.

Depuis le début de saison, il y a bien un joueur qui impressionne la planète football : Erling Haaland. Avec sa sortie au bout de 45 minutes, on s’est dit que ce n’était peut-être pas l’avis du tacticien espagnol Pep Guardiola. Néanmoins, le Norvégien reste le chouchou du coach et sa sortie est due à des raisons beaucoup plus logiques. Déjà qualifié avec City, le prodigieux buteur est sorti pour souffler, en plus d’avoir de la fièvre et reçut un coup au pied.

« Trois choses. Je l’ai vu très fatigué. La deuxième, il avait un peu de fièvre, comme João (Cancelo, lui aussi sorti à la pause, ndlr). La troisième, il avait reçu un coup sur le pied. C’est pourquoi il n’était pas capable de jouer en seconde période… », a fait savoir Guardiola.