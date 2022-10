Le Canadien Mike Birch est décédé ce mercredi à l’âge de 90 ans. Il est entré dans la légende de la voile en gagnant la première Route du Rhum en 1978.

Mike Birch est mort à son domicile de Brec’h, en Bretagne, à quelques jours du départ, le 6 novembre, de la 12e édition de la Route du Rhum. Une course dont il a été le tout premier vainqueur. À bord d’un petit multicoque jaune de 12 m (Olympus), le Canadien avait coiffé sur le fil le puissant monocoque du Français Michel Malinovsky pour l’emporter avec 98 secondes d’avance seulement, après un final d’anthologie. Cette victoire de David contre Goliath, au terme de 23 jours 6 h 56 min de course entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) avait alors consacré la supériorité des multicoques sur les monocoques dans les courses au large.

