Transféré d’Aston Villa à Manchester City cet été, Jack Grealish est revenu sur son départ et même s’il est très heureux avec sa nouvelle équipe, il espère un jour revenir chez les Villans.

Avant de défier son ancien club en Premier League, il s’est confié devant les médias et voudrait imiter un certain Ashley Young.« C’est un club qui est si proche de mon cœur et j’espère définitivement y retourner. Cela a toujours été dans mon esprit. Ashley Young l’a fait et je veux faire de même, à 100 %. » A déclaré celui qui a permis au club de Premier League d’encaisser un beau chèque d’un montant de 117 M€ de la part de Manchester City.