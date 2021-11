Mauricio Pochettino, était en conférence de presse à la veille de recevoir Nice (mercredi 21h) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. L’entraîneur du PSG a profité de l’occasion pour féliciter Lionel Messi, qui a remporté le ballon d’Or 2021.

Mauricio Pochettino est un entraîneur chanceux. Il possède dans son équipe, le meilleur gardien de l’année, Gianluigi Donnarumma, qui a reporté le trophée Yachine, ainsi que le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui a remporté le 7e ballon d’Or de sa carrière.

L’entraineur parisien, qui était en conférence de presse avant de recevoir Nice, mercredi à 21h, pour le compte de la seizième journée de ligue 1, a publiquement félicité la Pulga: « D’abord je veut féliciter publiquement Leo et sa famille. Gagner 7 ballons d’or est une réussite extraordinaire. J’espère qu’il en profite et que c’est le premier jour pour travailler à décrocher le 8e. Pour tous les joueurs, l’avoir avec 6 et 7 ballons d’or, c’est quelque chose d’extraordinaire et on est ravis de l’avoir tous les jours ici. On espère à la fin de l’année avoir aussi des trophées collectifs au delà des trophées individuels.

Mercredi, les supporter présents au Parc des Princes, pourraient ne pas voir le nouveau ballon d’Or puisqu’il est incertain pour la rencontre face aux aiglons.