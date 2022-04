Pep Guardiola s’est exprimé sur l’état d’esprit de l’international algérien, Riyad Mahrez qui a retrouvé les SkyBlues après la désillusion des Fennecs face au Cameroun.

Présent en conférence de presse après la victoire de Manchester City ce week-end 2 buts à 0 en championnat contre Burnley, Pep Guardiola a déclaré que le capitaine de la sélection algérienne avait beaucoup de mal à se remettre de l’élimination lors des barrages de la Coupe du monde 2022 et la défaite face au Cameroun. triste du fait qu’il ne disputera pas le prochain Mondial avec sa sélection. A en croire Guardiola, Mahrez se sent dévasté après l’élimination des Verts face aux Lions Indomptables lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. « Riyad Mahrez est triste car il n’ira pas à la Coupe du Monde avec l’Algérie. Vous marquez à la 118e minute puis à la 124 vous concédez un but et vous êtes éliminés. Il n’y a pas d’explication à ça. C’est le football. Ce sont des émotions, c’est beaucoup de choses, il n’y a pas de temps mort comme au basket, ou au tennis où l’on peut s’asseoir et réfléchir après deux sets. C’est le football, combien de fois vous faites mieux que votre adversaire et vous perdez ! » a déclaré le coach des Citizens.