Actuellement en Turquie à Fenerbahçe , Mesut Özil vit une saison très délicate. Véritable joyau du ballon rond, l’international allemand n’a jamais été en mesure de réellement exprimer toute l’étendue de son talent et il a très souvent fait les mauvais choix.

Ancien partenaire du joueur lorsqu’il évoluait à Arsenal, Nacho Monreal a livré quelques anecdotes à propos de son ex coéquipier et il n’est pas forcément tendre avec ce dernier. Monreal pointe du doigt sa vie personnelle et les nombreux problèmes rencontrées par le natif de Gelsenkirchen. « Le problème d’Özil, c’est qu’il avait des problèmes avec tout le monde. Ça s’est mal terminé avec Wenger, il n’a pas joué les derniers matchs avec lui, puis Emery a essayé de le ramener et d’en faire notre leader. Au début, il lui a donné beaucoup de confiance et Mesut a beaucoup joué, mais l’entraîneur a compris qu’il y avait d’autres coéquipiers qui étaient en meilleure condition. Özil était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, l’un des mieux payés, mais ils ont vu qu’il n’était pas au niveau requis. En tant que personne, il était bon avec tout le monde mais il a aussi raté beaucoup de matchs à cause d’une blessure, » explique l’arrière gauche qui joue actuellement à la Real Sociedad.