Frustré par la défaite en finale de Ligue des champions, Manchester City compte bien prendre sa revanche grâce à un recrutement hors normes cet été.

D’après les informations du Daily Mail et de talkSPORT, Manchester City prépare une offre de plus de 116 millions d’euros pour s’offrir les services de Jack Grealish. Véritable sensation à Aston Villa, le milieu offensif de 25 ans deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. Sélectionné pour disputer l’Euro avec l’Angleterre, il a eu le droit à une titularisation, plutôt convaincante, face à la République Tchèque en l’absence de Mason Mount.

Selon la presse britannique, le champion d’Angleterre en titre devrait transmettre son offre colossale à Aston Villa une fois l’Euro 2020 terminé. Mais les Citizens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Toujours d’après le Daily Mail, ces derniers croient toujours en leurs chances d’aller chercher Harry Kane (27 ans, Tottenham). Là encore, le club mancunien devra débourser une petite fortune. Pour financer de telles opérations, Pep Guardiola pourrait notamment se séparer de Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Affaire à suivre…