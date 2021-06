Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Safari Rallye du Kenya, 6e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), en signant les deux premiers meilleurs temps de la journée vendredi, au nord-ouest de Nairobi.

Sébastien Ogier (Toyota), meilleur temps jeudi de la super-spéciale d’ouverture, a été retardé par la défaillance de son amortisseur arrière gauche mais a continué vers la troisième spéciale du matin (ES4), qui sera suivie d’une assistance à la mi-journée. Le septuple champion du monde français pointe à la 4e place, à 36,4 secondes de Neuville. Le Belge est suivi à neuf secondes par son coéquipier chez Hyundai, l’Estonien Ott Tänak, champion du monde 2019, troisième du classement provisoire au Kenya. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) s’intercale entre les deux.

Deux pilotes de pointe sont partis à la faute dans l’ES3, longue de 32 km: Elfyn Evans (Toyota), qui a touché un rocher et abîmé l’avant de sa Yaris, et Dani Sordo (Hyundai) qui a dû s’arrêter à 4 km de l’arrivée après un travers terminé dans les buissons en bord de piste. Ce rallye n’avait plus été inscrit au calendrier mondial depuis l’édition 2002, remportée par l’Ecossais Colin McRae dans une Ford Focus.