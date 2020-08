Après la défaite de Manchester United en demi-finale de la Ligue Europa face au FC Séville, Harry Maguire a semé la zizanie à Mykonos. Le défenseur central s’est fait arrêter par la police suite à une bagarre avec d’autres touristes et aurait résisté à son arrestation. Le joueur vient d’être reconnu coupable des faits ce mardi et risque (au mieux) une amende salée.

Harry Maguire found GUILTY of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.