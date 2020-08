Rudy Gobert ne réalisera pas le triplé ! Sacré meilleur défenseur de la Ligue en 2018 et 2019, le Français laisse son trône à Giannis Antetokounmpo, MVP de la dernière saison régulière et favori à sa propre succession.

Le Grec a très largement remporté ce titre avec 432 points contre 200 pour Anthony Davis (Lakers) et 178 pour Rudy Gobert (Utah Jazz). Mais l’ailier fort des Bucks ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère décrocher un 2e titre de MVP de saison régulière d’affilé face à James Harden (Houston Rockets) et LeBron James (Lakers).