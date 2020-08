Depuis l’arrivée de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud demande très peu d’aide aux anciens du club phocéen.

L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin (1986-1992), actuellement entraîneur du club de Chartres (National 2), ne serait pas contre un retour à Marseille. En 2016, son nom avait été évoqué pour un retour à l’OM.

“Avec Eyraud, on s’est vu une seule fois et nous avions évoqué la possibilité que je rejoigne l’OM dans un poste à définir. Il m’a dit : ‘je t’envoie une proposition par mail la semaine prochaine’. J’attends toujours… (…) Un retour à l’OM ? Je l’ai espéré à un moment donné, mais maintenant, je ne me pose plus la question. Si j’avais dû rejoindre Marseille, cela aurait dû se faire avant”, a indiqué l’ancien joueur de l’OM dans Le Parisien.