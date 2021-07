De retour d’un prêt de Porto, Malang Sarr veut s’imposer chez les Blues.

« C’est un plaisir d’être ici, de commencer à travailler, nous travaillons très dur et très bien donc je suis heureux. J’apprécie d’être ici. J’ai parlé un peu avec le manager, il sait que je parle français. J’ai un bon feeling ici. Tout le monde est très bien avec moi. Je sens que tout le monde est ambitieux ici », a indiqué le joueur.

Et avant de poursuivre : « Ils ont terminé la saison en tant que champions d’Europe. Je suis là pour aider et pour permettre à l’équipe de rester au plus haut niveau, en essayant d’apporter toute la bonne énergie et mon travail à l’équipe. Je sais que le club est ambitieux et je suis ambitieux aussi ».