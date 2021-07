Kevin Diaz, consultant pour RMC, a bien aimé le match amical de l’OM contre le Servette.

« On ne va pas s’enflammer. Cela ne reste qu’un match amical, mais on a vu de belles choses. Si on avait rien vu, on aurait dit que Marseille n’a rien proposé. Il y avait de l’ambiance. Sur la pelouse, on a vu des prémices de joueurs de grandes qualités. Avec Gerson, De la Fuente Kamara et Under c’est très encourageant« , a indiqué le consultant sur RMC.