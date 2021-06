Denis Balbir, consultant pour But!, ne comprend pas l’arrivée de Donnarumma au PSG lors de ce mercato d’été.

« Je voulais évoquer le dossier du gardien. Au PSG, on est spécialiste dès lors qu’il s’agit de se tirer des balles dans le pied. Quand on voit les sommes investies sur Mauro Icardi ou d’autres, on peut se poser des questions sur l’intelligence du recrutement de Paris. Là, alors que tout allait bien et que Keylor Navas confirmait son statut de meilleur gardien du monde, Leonardo tente de lui mettre dans les pattes Gianluigi Donnarumma, le gardien de l’Italie et du Milan AC. J’ai du mal à comprendre. Soit le PSG tente de se débarrasser du meilleur gardien du monde. Soit on va garder Navas et amener Donnarumma… Et il va falloir mettre rapidement les choses au point entre les deux car on voit difficilement l’Italien débarquer pour jouer les sparring-partners de l’entraîneur des gardiens du PSG. Déjà, quand vous êtes Navas et que vous avez fait la saison que vous avez fait, c’est difficile à comprendre », a indiqué le consultant de But!, Denis Balbir.