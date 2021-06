La ministre des Sports est revenue sur la polémique du genou à terre déclenchée par les joueurs de l’équipe de France.

« Les sportifs, et j’y tiens, ont le droit de s’exprimer. Ils ne l’ont pas fait pendant longtemps, mais aujourd’hui ils ont trouvé la force de parler, que ce soit sur les violences sexuelles ou sur ce qui les concerne eux ou leurs collègues. On n’a pas besoin de parler que de notre cause personnelle mais aussi des enjeux de la société en général. Les sportifs ont le droit de parler, ils sont conscients de leur rôle médiatique, ils savent qu’ils sont des exemples. Ils s’expriment comme ils veulent, ils sont libres de le faire », a indiqué la ministre des Sports sur France 5.