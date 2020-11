Rudi Garcia rigole avec les critiques des consultants et des fans du club sur le jeu proposé par son équipe.

Depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais ne propose rien dans le jeu en championnat. Pourtant, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, n’est pas de cet avis. « On est passé en cinq matchs d’une équipe qui ne valait pas grand-chose à une équipe qui devrait finir première. On va garder les pieds sur terre, rester humbles. On a vu que c’était très difficile de gagner à Angers. Et ce sera très difficile de battre Reims et pourtant c’est ce qu’on voudra faire et on fera tout pour le faire », a indiqué le technicien des Gones juste après la rencontre contre Angers (0-1). Une remise en question nécessaire dans les prochains jours ?