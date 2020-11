Dans une interview à Movistar+, Antoine Griezmann s’est complètement lâché sur sa relation difficile avec la star du Barça, Lionel Messi.

« Quand je suis arrivé à Barcelone, que j’avais refusé un an auparavant, il pouvait y avoir des commentaires même dans le vestiaire. Mais je voulais m’excuser, si besoin, sur le terrain. J’ai parlé avec Leo (Messi) quand je suis arrivé et il m’a dit qu’il avait fauté quand j’ai refusé d’aller au Barça la première fois, parce qu’il avait fait des commentaires publics, avant que je refuse. Mais il m’a dit qu’il donnerait tout avec moi et c’est ce que je remarque et ce que je ressens chaque jour », a indiqué le joueur du FC Barcelone.

Avant de poursuivre : « J’ai dit à Leo que je parlerais, même si je n’aime pas ça, pour clarifier les choses. J’ai besoin d’un peu d’aide de tout le monde, des fans, du club. De mes coéquipiers, je l’ai déjà. J’ai besoin que les gens soient plus doux avec moi, que les journalistes me laissent un peu de calme. J’ai la confiance du coach (Ronald Koeman). J’accepte les critiques, parce qu’on n’a pas vu le meilleur Griezmann. (…) Je suis une cible facile parce que je ne parle pas ou ne fais pas parler mon entourage. »