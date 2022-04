Ancien directeur sportif du LOSC, Luis Campos rebondit en Espagne du côté du Celta Vigo mais aussi dans 2 autres clubs dont les noms n’ont pas filtré. Un fonctionnement difficile à imaginer que nous explique le président de l’écurie espagnole.

« Il est logique nous ne pouvions pas recruter Luis Campos, nous tomberions dans l’illusion de vouloir créer une grande équipe en mettant en péril la santé économique du club. Nous avons trouvé une bonne solution, qui est de partager le même directeur technique avec trois équipes européennes totalement différentes, avec des possibilités et de réalités différentes« , a déclaré Carlos Mourino, président du Celta Vigo dans des propos accordés à AS. Un fonctionnement inédit pour l’ancien directeur sportif du LOSC et de l’AS Monaco qui coûterait désormais trop cher pour une seule et même écurie.