Lancé dans une saison folle avec le Racing Club de Strasbourg, Alexander Djiku pourrait être tenté par un départ en Premier League.

« J’ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C’est un championnat spectaculaire qui vous donne l’opportunité de vous exprimer et c’est souvent un jeu très ouvert. C’est l’un des meilleurs championnats du monde et évidemment cela donne envie d’y évoluer un jour. Les stades, l’intensité des matchs, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c’est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l’aise là-bas« , a confié Alexander Djiku pour Sky Sports.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’écurie alsacienne, Alexander Djiku, avec 25 titularisations toutes compétitions confondues, est membre important du système de Julien Stéphan. Son départ pourrait fragiliser le RC Strasbourg (5ème, 48pts) engagé dans une lutte âpre pour l’Europe.