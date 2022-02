Défenseur central du LOSC, Sven Botman était très courtisé durant ce mercato hivernal mais il a finalement pris la décision de terminer sa saison dans le nord avant de partir l’été prochain.

Courtisé par plusieurs écuries européenne dont les Magpies de Newcastle, le défenseur central néerlandais est revenu sur son mercato hivernal et il s’est confié auprès de « Ziggo Sport ». « Je peux confirmer que Newcastle et l’AC Milan étaient des options concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. » A-t-il affirmé concernant son mercato. Défenseur central et titulaire au LOSC, Botman compte bien finir la saison en France et pouvoir même jouer le huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea dans quelques semaines. Il partira au prochain mercato estival…