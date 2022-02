En manque de temps de jeu avec les Spurs de Tottenham, Dele Alli a signé un nouveau contrat en faveur des Toffees d’Everton comme annoncé par le club de la Mersey ce lundi soir.

Nouvel entraineur de l’équipe d’Everton, Frank Lampard va pouvoir compter sur un renfort de poids, en l’occurrence l’ancien international anglais Dele Alli qui vient se relancer. L’international anglais a paraphé un contrat portant jusqu’en juin 2024. Il a confié son enthousiasme, sur le site de son nouveau club : « Je suis ravi d’avoir signé pour Everton, un immense club avec une grande fanbase et une grande histoire. J’ai hâte de commencer et j’ai hâte de disputer mon premier match avec un maillot d’Everton. J’ai hâte d’aider l’équipe et d’avoir l’opportunité de travailler avec le nouveau manager Frank Lampard, » a-t-il déclaré.