Résultat malheureux, le LOSC a dû se satisfaire du nul malgré une prestation plus qu’aboutie face au VfL Wolfsburg qui leur aura valu de nombreux compliments dans la presse ou sur les réseaux. Des louanges qui exacerbent Jérôme Rothen révolté par un tel état d’esprit.

Mardi dernier, les Dogues ont montré un très beau visage lors de leur première rencontre de Ligue des Champions. Opposés au VfL Wolfsburg, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont joué leur jeu tout en cadenassant les possibilités adverses. Une domination de la 1ère à la 90ème minute qui n’a pourtant pas suffit au LOSC pour remporter la rencontre. Une prestation aboutie au dénouement cruel, voilà le bilan qu’a pu tirer la presse à la suite d’un tel résultat. Des compliments dénués de sens pour Jérôme Rothen.

« Le plus important, c’est le résultat. Bien sûr qu’il y avait des choses intéressantes : l’état d’esprit, l’engagement. On ne va quand même pas crier au miracle quand on voit ces choses-là dans un match de Ligue des Champions. C’est un effectif qui a connu la C1 il y a deux ans. Ils sont habitués à la Coupe d’Europe. […] Toutes les louanges que j’ai entendues… il faut y aller mollo, c’est Wolfsburg en face. Ce n’est pas une grande équipe d’Allemagne. Certes, elle est première du championnat, mais ça ne fait que quatre journées. Quand je vois l’effectif de cette équipe, je pense qu’ils sont même inférieurs à Lille. J’ai entendu après le match que Wolfsburg était supérieur techniquement à Lille. Comment peut-on dénigrer le football français comme ça ? […] On ne peut pas avoir d’autosatisfaction. À force d’entendre ces louanges-là, les Lillois vont se dire qu’ils ont fait un bon match. Non, vous avez fait un résultat de merde. 0-0 à domicile contre Wolfsburg, ce n’est pas un bon résultat. Le match retour sera plus compliqué. Ils auraient dû faire plus, beaucoup plus.«