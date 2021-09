L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz était en conférence de presse ce vendredi soir avant le duel face au FC Lorient ce samedi soir à partir de 21 heures.

Devant les médias, le coach néerlandais est revenu sur l’affiche du week-end et la réception des Merlus au Groupama Stadium. « Chaque victoire est bonne pour la confiance. On a changé notre façon de jouer, et les victoires aident. Un joueur qui gagne est un joueur totalement différent d’un joueur qui perd. Et puis en dehors du vestiaire, ça change pour le club, pour les supporters… » a souligné l’entraîneur lyonnais.

Avant d’évoquer la blessure de Moussa Dembélé forfait pour cette rencontre : « La philosophie restera la même : jouer offensif. Mais comment jouer offensif ? Cela dépend des joueurs que tu as. Et Moussa et Islam (Slimani) sont différents. Donc il faudra attaquer d’une autre manière. »