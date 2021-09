À défaut d’avoir la qualité de finition de son coéquipier, le jeune Bamba Dieng offre plus de solutions à ses partenaires que Milik selon le journaliste Jean-Charles Bono.

Révélation de l’Olympique de Marseille sur les dernières journées de championnat, le jeune Bamba Dieng (21 ans) devrait encore être titularisé ce dimanche (20h45) face au RC Lens puisque le Polonais Arkadiusz Milik est toujours en phase de récupération. Une bonne nouvelle pour le consultant du FCM Jean-Charles de Bono, qui admire les qualités sans ballon du buteur sénégalais.

« Dieng est provocateur, toujours en mouvement, il a d’énormes qualités. En plus c’est un joueur qui aide ses partenaires, il trouve des solutions puisqu’il est toujours en mouvement. Il est souvent entre les lignes et apporte de la vitesse et profondeur. En plus, il va grossir son volume de jeu, je pense que ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution. »