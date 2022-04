Les Lensois interdits de déplacement ont proposé un protocole pour assister au derby face au LOSC à l’occasion de la 32ème journée de Ligue 1.

Ce samedi c’est jour de derby dans le Nord ! Cependant, les Lensois ne peuvent pas se rendre au stade Pierre-Mauroy car ils sont interdits de déplacement. Une situation qui agace les groupes de supporters du RC Lens, ils ont proposé un protocole pour pouvoir se rendre au stade. “Sans réponse de la part du préfet du Nord aux courriers de la sénatrice, Cathy APOURCEAU-POLY, et du Maire de Lens, Sylvain Robert, nous venons de lui transmettre un mode opératoire afin de pouvoir réaliser le déplacement au stade Pierre Mauroy pour soutenir les Sang et Or “, ont communiqué les Red Tigers 1994 sur leur page Facebook. Pour rappel, la rencontre entre les deux équipes lors de la première partie de saison avait dégénéré à la mi-temps après des heurts entre supporters.