Il y a du mouvement dans les équipes du recrutement du PSG. Le club a communiqué aujourd’hui a propos de l’arrivée d’un nouveau recruteur, nommé Benjamin Nicaise.

Le grand ménage au PSG commence à prendre forme. Si on attend une sérieuse revue d’effectif, le changement démarre calmement en interne. En effet, le club parisien vient de communiquer sur la venue de Benjamin Nicaise en tant que recruteur des Bleus et Rouges. Ex-joueur de Nancy, Amiens, et Metz, l’homme de 41 ans connait bien le championnat français. L’ancien directeur technique du Standard de Liège arrive dans la capitale pour participer au renforcement de l’effectif et pallie au départ de Luca Cattani, qui a pris la direction du Spartak Moscou.