Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouveau président de Lille Olivier Létang a souhaité rassurer les supporters après la vente du club.

« On est dans une période très particulière, dans une situation que personne ne pouvait imaginer il y a un an. Le football n’échappe pas à ces difficultés. En France, on s’est rajouté un problème supplémentaire avec les droits TV. On sera entendu par la DNCG le 4 janvier, on a introduit les notions de Covid-19 et de droits TV dans notre budget. (…) La reprise de ce club a été faite avec beaucoup de responsabilités. Le Covid-19 impacte de nombreux clubs. Mais pour le LOSC, le rachat ne concerne pas que le coronavirus et la problématique Mediapro », a indiqué Létang.

Lors de cette conférence de presse, Olivier Létang a aussi évoqué son projet pour le LOSC. “C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me présente devant vous comme président du LOSC, a-t-il indiqué. C’est une place forte du football français. Luchin est un des plus beaux lieux de vie de France. Il y a un effectif de qualité avec un des meilleurs entraîneurs de France. (…) J’ai beaucoup de respect pour ce qui s’est passé auparavant. Ce qui m’intéresse c’est l’avenir. On en a beaucoup discuté avec Christophe (Galtier, ndlr). Notre position est d’avoir la meilleure équipe possible d’ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs. Le challenge est donc sportif.”