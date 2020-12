Absent des terrains depuis un mois, Allan Saint-Maximin souffre d’après le club de Newcastle du mollet. Pourtant Sky Sports annonce que le Français ferait partie des deux Magpies sérieusement touchés par le Covid-19.

“On n’imagine pas que ces effets à long terme du Covid puissent toucher de jeunes athlètes, avait indiqué l’entraîneur anglais, Steve Bruce. Malheureusement si. Ils vont marcher une demi-heure et ils ont besoin de retourner au lit. C’est aussi brutal que ça. La fatigue est l’une des choses qui les a tous touchés. Mais pour deux d’entre eux, cela va plus loin que ça. On espère qu’ils trouveront la lumière au bout du tunnel, mais pour certains, c’est difficile.”

Reste maintenant à connaître le véritable état de santé de l’ancien joueur du SC Bastia. Sky Sports annonce que ni Saint-Maximin ni Lascelles, qui n’ont plus été vus sur les terrains depuis la défaite contre Chelsea (0-2) le 21 novembre, ne se sont entraînés depuis que le virus a été détecté.