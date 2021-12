Sans langue de bois, Olivier Létang est longuement revenu sur le tirage de la C1 et le mercato au micro de L’Equipe.

Invité de L’Equipe du Soir, le président du LOSC Olivier Létang s’est attardé sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où les Nordistes retrouveront Chelsea.

« À partir du moment où l’on joue les huitièmes de finale, on sait que l’adversaire va être de grande qualité. Là, c’est le tenant du titre. On est très fiers de rencontrer cette grande équipe, ce club prestigieux. On aura quatre mi-temps pour aller chercher une qualification. Chelsea est le grandissime favori mais l’idée est de faire deux très bonnes mi-temps à Chelsea pour s’offrir une finale au stade Pierre-Mauroy au match retour. »

Le patron Lillois en a également profité pour évoquer le mercato hivernal de son équipe. « Aujourd’hui, on n’est pas concentrés là-dessus. On veut déjà très bien finir cette année 2021. Après le match de Bordeaux, le 23 décembre, on pourra évoquer ce qui va se passer mais il n’y aura pas beaucoup de modifications et de changements. Encore une fois, l’objectif est de garder une équipe performante et compétitive. »