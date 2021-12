En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Son avenir oscille entre le Real Madrid et le PSG mais reste flou. Interrogé sur la question Didier Deschamps avoue n’avoir aucune influence sur sa décision.

Partir ou rester au Paris Saint-Germain ? Quelle option serait la meilleure ? Personne ne peut le savoir avant de s’être lancé et seul le futur nous indiquera si le choix de Kylian Mbappé est le bon ou non. En fin de contrat en juin prochain, le Français est la cible de toutes les convoitises et la tendance est à un départ vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Un crève cœur pour de nombreux supporters parisiens. Conscient de cette pression qui entoure son jeune poulain de 22 ans, Didier Deschamps avoue n’avoir aucune influence sur le destin de Kylian Mbappé.

« S’il m’a demandé mon avis ? Non. Après, je peux discuter avec les joueurs. Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller. Tout au plus je peux donner un avis mais je ne suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation. Mais comme beaucoup d’internationaux, et non des moindres, qui se retrouvent dans cette situation aujourd’hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard« , a indiqué le sélectionneur des Bleus sur les antennes d’Europe 1.